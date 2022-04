Bargiggia: “Non solo l’erede di Insigne, il Napoli pronto a chiudere per un difensore”

Il noto giornalista ed esperto di mercato, Paolo Bargiggia, è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio per fare il punto sulla prossima finestra di mercato del Napoli. Queste le sue parole: “So per certo che gli azzurri, a prescindere dal rinnovo di Koulibaly, prenderanno un altro difensore per rinforzare il reparto. Il nome più caldo è quello di Casale, prodotto del Verona! L’affare potrebbe chiudersi per una cifra intorno ai 10 milioni di euro ma non è tutto. Giuntoli ha intenzione di fare spesa dagli scaligeri, infatti anche Antonin Barak è molto seguito dal club partenopeo.

Le trattative per quest’ultimo però, nell’ultimo periodo, si sono leggermente raffreddate per via dell’ormai imminente acquisto di Kvaratskhelia: l’erede di Insigne“.