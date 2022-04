Sky, Marchetti: “Plusvalenze nodo molto complicato! Il problema per le indagini è uno solo, vi spiego”

Il noto giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, Luca Marchetti, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per dire la sua sul caos plusvalenze. Queste le sue parole: “Le indagini vanno avanti già da diversi ani e ci vorrà ancora molto tempo prima di arrivare ad una sentenza definitiva. Se si tratta di una particolare cessione, come quella di Arthur ad esempio, sarebbero coinvolte entrambe le squadre che hanno preso parte alla trattativa. La svolta ci sarà solo se si avrà la certezza che, tali plusvalenze, siano state utilizzate dalle squadre incriminate per falsificare i bilanci e rendere così possibile l’iscrizione ai vari campionati e competizioni.

Il problema vero però, al momento, è uno solo! Non si riesce a formulare un prezzo preciso e unitario per tutti i calciatori. Molte delle valutazioni vengono fatte in base ad algoritmi che cambiano a seconda della società. Resta ancora discusso il modo in cui tali valori vengono assegnati. Quando si arriverà a selezionare una cifra oggettiva e valida per tutti dei giocatori, allora si avrà la tanto agognata svolta”.