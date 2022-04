GdS – Scamacca rifiuta il Dortmund! L’attaccante ha preso una decisione sul suo futuro: i dettagli

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Gianluca Scamacca. L’attaccante, fresco di rinnovo col Sassuolo, ha preso una decisione sul suo futuro. Secondo il quotidiano infatti avrebbe rifiutato un’offerta del Borussia Dortmund per restare in Serie A. Non si sa ancora se a Reggio Emilia o meno, fatto sta che il giovane centravanti giocherà ancora in Italia la prossima stagione.

Napoli, Juventus ma soprattutto Milan sulle sue tracce! I rossoneri infatti pare avrebbero a disposizione un budget di ben 100 milioni di euro per comprare un difensore, un centrocampista ed un attaccante!