CdS – Zaniolo corteggiato da Napoli e non solo! Il punto sul rinnovo e le cifre di un possibile addio

L’edizione odierna del Corriere dello Sport, ha fatto il punto sulla situazione in casa Roma, in particolar modo soffermandosi sulle voci di mercato attorno a Niccolò Zaniolo! Il calciatore ex Inter è molto seguito da Napoli e Juventus ma non solo. Le due squadre attendono il momento giusto per provare ad affondare il colpo ma la cifra fissata adesso dalla dirigenza capitolina è un po’ troppo elevata: 50 milioni di euro. Le due squadre puntano ad abbassare il costo del cartellino visto anche il periodo non brillante che sta passando l’attaccante, sia in Serie A che in Nazionale.

Zaniolo infatti non gioca dalla sfida di Conference League contro il Vitesse! Adesso avrà la sua chance per sostituire lo squalificato Pellegrini e provare a riprendersi la fiducia di Mourinho. Per il momento però alla Roma non c’è nulla di concreto sul suo possibile rinnovo.