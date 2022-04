Lazio, c’è anche Mertens tra gli obiettivi di mercato. Oggi vertice Lotito-Tare, le ultime

In giornata si è tenuto un vertice di mercato in casa Lazio tra il presidente Lotito e ds Tare. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, i due hanno discusso in primis del rinnovo di contratto di Maurizio Sarri, per poi fare il punto sugli obiettivi. Ci sono vari calciatori che intrigano la dirigenza biancoceleste in ogni reparto, e fra questi rientrerebbe anche il nome di Dries Mertens, in scadenza a giugno con il Napoli.