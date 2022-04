Secondo le ultime indiscrezioni, Khvicha Kvaratskhelia è molto vicino a vestire la maglia del Napoli (clicca qui per approfondire). Come riporta Lasha Kokiashvili, corrispondente dalla Georgia, l’affare è in dirittura d’arrivo e mancherebbe soltanto la firma.

🚨 Khvicha Kvaratskhelia from FC Dinamo Batumi to S.S.C. Napoli (@sscnapoli) is DONE DEAL ✅



✍️ Only the signature is missing 🔵 pic.twitter.com/dvXUEZn52I