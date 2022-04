CorrSport: Osimhen nel mirino della Premier, ci sono United e Arsenal. La richiesta del Napoli

Oggi Il Corriere dello Sport scrive dell’interesse di mercato intorno a Victor Osimhen, molto ambito soprattutto in Premier:

“Quei cento milioni comparsi a gennaio, dal Newcastle, non basteranno più. La Premier non ha mai smesso di lanciare messaggi, e le voci si sono sparse: l’Arsenal ha appena perso Aubameyang, a giugno Lacazette in scadenza e un buco in mezzo da riempire. Osimhen è una tentazione forte“.

L’Arsenal non è l’unico club a essere interessato al centravanti azzurro:

“Osimhen appartiene alla categoria degli attaccanti extra-lusso a cui guarda il Manchester United, che sta lì, osserva, studia e valuta. Per il Napoli verranno – ma soltanto dopo – i centoventi milioni di buoni motivi per guardarsi intorno, per riflettere sul valzer di sterline che finiranno per materializzarsi ancora, diabolicamente, per dare un’occhiata intorno”.