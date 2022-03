Tuttosport – Non solo Napoli, la Juventus fa sul serio per Raspadori: le ultime

Il noto quotidiano sportivo, Tuttosport, ha fatto il punto sul possibile trasferimento del calciatore del Sassuolo, Giacomo Raspadori. Dopo la magnifica stagione in Emila, l’attaccante potrebbe essere pronto al salto di qualità. La convocazione nella Nazionale di Mancini è stata un ulteriore vetrina, tanto che sono davvero diversi i club in Italia e non interessate al suo cartellino.

Oltre al Napoli, che aveva sondato il terreno come possibile vice Insigne, si è fatta avanti la Juventus! La squadra bianconera potrebbe approfittare degli ottimi rapporti con la dirigenza neroverde per sorpassare le contendenti. La formula sarebbe la stessa che ha portato Locatelli a Torino. Prestito con obbligo di riscatto a giugno 2023.