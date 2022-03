Sky, Marchetti: “Napoli molto attivo sul mercato! Fabian? Questa la situazione rinnovo”

Il noto giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, Luca Marchetti, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per dire la sua sulla situazione relativa al contratto di Fabian Ruiz e non solo. Queste le sue parole: “L’ex Betis, il prossimo giugno andrà in scadenza di contratto! Questo finale di stagione, per lo spagnolo, sarà determinante per scegliere il suo futuro. Il rinnovo resta un discorso abbastanza complicato al momento. Con le cessioni che sono stati costretti a fare gli azzurri, bisognerà ragionare sul nuovo progetto da intraprendere. Molto è nelle mani di Giuntoli, Fabian potrebbe prolungare la sua permanenza a Napoli ma molto dipenderà anche dal finale di campionato.

I partenopei restano comunque molto attivi e vigili. Non c’è nulla di concreto però al momento, fare discorsi approfonditi conviene farli solo quando c’è la certezza di una vera offerta”.