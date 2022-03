TMW – Premier League pazza di Osimhen! Il Napoli valuta la cessione in un solo caso: i dettagli

Il noto esperto di mercato di TuttoMercatoWeb, Niccolò Ceccarini, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per fare il punto sull’attaccante azzurro, Victor Osimhen. Queste le sue parole: “Il Napoli è molto affezionato all’attaccante ex Lille. Due stagioni all’ombra del Vesuvio fino a questo momento, una più sfortunata dell’altra, ma adesso le cose vanno piuttosto bene. ADL vuole tenersi stretto il suo gioiellino, lasciandolo partire solo per una cifra monstre: tra gli 80 e i 100 milioni di euro!

In Premier League tutti vanno pazzi per il nigeriano. Diversi top club inglesi lo hanno visionato per fare delle prime valutazioni. Il prezzo del cartellino però non aiuta, ed è per questo che ancora nessuna squadra si è fatta avanti concretamente”.