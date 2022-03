TMW – Meret confermato futuro portiere del Napoli! I dettagli sul contratto di Ospina

Il noto esperto di mercato di TuttoMercatoWeb, Niccolò Ceccherini, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua circa la situazione legata al contratto di David Ospina. Queste le sue parole: “Il Napoli ha deciso, non adesso, ma già diversi anni fa di puntare tutto su Alex Meret! Nonostante non abbia brillato nelle ultime stagioni in azzurro, l’ex Udinese darà sicuramente l’estremo difensore dei partenopei. Anche perchè, al momento, la situazione legata al contratto di Ospina è molto complicata.

Nonostante l’apertura arrivata da parte del portiere colombiano, il Napoli non è sicuro di voler rinnovare il suo contratto. La grande richiesta dell’ex Arsenal in campo internazionale, rende ancore più difficile la sua permanenza all’ombra del Vesuvio“.