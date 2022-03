Secondo il quotidiano Corriere di Verona, il centrocampista ceco Barak è un obiettivo del Napoli per rafforzare il reparto offensivo azzurro.

Il Corriere scrive: “Lo cercano in Inghilterra e Germania, in Italia piace molto al Milan, al Napoli, all’Inter e all’Atalanta. Se andrà via, non sarà per meno di 20 milioni di euro”.