David Ospina è il portiere titolare del Napoli, e dopo Gattuso, anche Spalletti lo ha messo al centro del progetto per via della sua grande affidabilità; ma, il futuro del portiere colombiano sembra essere lontano da Napoli.

Come riporta il Corriere dello Sport, la sua richiesta per il rinnovo è troppo esosa per il club, che vuole che in futuro si punti su Meret; per Ospina, il futuro potrebbe essere a Madrid, da Ancelotti come dodicesimo, ma non è da escludere anche la pista italiana, dato che l’Inter potrebbe non rinnovare Handanovic e puntare sul duo Ospina-Onana.

Fonte: Corriere dello Sport.