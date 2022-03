Gazzetta: Milan e Napoli su Berardi, ma il Sassuolo non si accontenterà di 15 milioni

Oggi La Gazzetta dello Sport ha scritto della situazione di mercato intorno a Domenico Berardi, che la prossima estate potrebbe lasciare Sassuolo:

“E veniamo al capitolo Berardi, forse quello che sta più a cuore ai rossoneri. Se non fosse possibile l’ accoppiata, infatti, l’ esterno calabrese è già dalla scorsa estate in cima ai pensieri di Stefano Pioli. Quella valutazione da 15 milioni di euro evidentemente ha raffreddato il Sassuolo, ma adesso la situazione può cambiare? Va ricordato come per Berardi si parli ancora del Napoli ma anche di club della Premier League”.