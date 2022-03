Sky, Marchetti: “Il Napoli lavora al sostituto di Insigne! Si cerca un profilo giovane, vi spiego”

Il noto giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, Luca Marchetti, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per dire la sua sulla ricerca del sostituto di Insigne. Queste le sue parole: “Il mercato è cambiato molto negli ultimi tempi! Basti vedere solo le tantissime trattative a parametro zero che ci sono state nell’ultimo anno. Le squadre cercano profili sempre più giovani e molti veterani, non riescono ad ottenere il rinnovo che meritano.

Insigne? Il Napoli è ovviamente al lavoro per sostituirlo. Sono tanti i calciatori finiti sul taccuino di Giuntoli ma non c’è ancora nulla di concreto. Come detto prima però anche ADL cercherà di mettere le mani su un gioiellino giovane che possa crescere insieme a tutta la squadra di Spalletti“.