Il Messaggero – Allan pensa al rientro in Italia, dopo il Napoli ecco dove potrebbe approdare: i dettagli

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del noto quotidiano Il Messaggero, Allan starebbe pensando ad un possibile ritorno in Serie A. Fortemente voluto da Ancelotti all’Everton, adesso il centrocampista brasiliano, sotto la guida di Lampard, non se la passa benissimo. I “toffes” si sono ritrovati immischiati nella lotta per non retrocedere ed è per questo che l’ex Napoli starebbe pensando al trasferimento.

Se fosse confermata tale ipotesi, il quotidiano ha parlato di un possibile interessamento della Lazio di Maurizio Sarri. Soprattutto se dovesse concretizzarsi la cessione di Milinkovic-Savic, il patron Lotito avrebbe anche la liquidità giusta per il ritorno del brasiliano in Italia.