Da Verona – Tutti pazzi per Barak! Ci pensa anche il Napoli: i dettagli

Secondo quanto riportato dal Corriere di Verona, in estate potrebbe scatenarsi una vera e propria asta per il centrocampista Antonin Barak! Il calciatore veronese, il più prolifico in Serie A per il suo ruolo, nonostante le ultime uscite non proprio brillanti, ha destato l’interesse di diversi top club. Non solo in Italia, con Napoli e Atalanta in pole position, ma anche in Bundesliga e Premier sono tutti pazzi per il ceco.

Il Verona, nel frattempo, che hai meriti della grandissima crescita dell’ex Udinese, ha fissato il prezzo: serviranno circa 20 milioni di euro per strappare il cartellino del trequartista alle concorrenti.