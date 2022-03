L’addio annunciato di Paulo Dybala dalla Juventus ha acceso qualcosa nei principali club di Serie A (e non solo), che non vorrebbero lasciarsi sfuggire l’occasione. In questi giorni si è parlato molto di Inter, ma non solo i nerazzurri stanno seguendo quanto accade intorno all’argentino. Secondo quanto riportato da La Stampa, sull’ex Palermo ci sarebbero anche Roma e Napoli.