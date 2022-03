Koulibaly, futuro ad un bivio e Barcellona alla finestra. Le ultime

Kalidou Koulibaly potrebbe essere uno degli uomini mercato da tenere sotto controllo in estate. Il campione d’Africa ha il contratto in scadenza nel 2023, e il Napoli non vuole assolutamente perderlo a zero. Quindi, secondo Calciomercato.com, se nel giro di qualche mese non si dovesse raggiungere nessun accordo per rinnovare, il senegalese finirebbe sul mercato.

Nonostante al momento sia focalizzato solo ed esclusivamente sul campo, la sua lunga storia con i colori partenopei potrebbe presto finire. Ne è a conoscenza il Barcellona, che da tempo è alla ricerca di un difensore centrale e tra i nomi cerchiati in rosso sulla lista c’è proprio quello di Koulibaly. L’agente del giocatore, Fali Ramadani, ha già incontrato la dirigenza blaugrana per parlare del futuro di Pjanic, ma nulla esclude che le parti abbiano discusso anche di K2. Nel frattempo sta riflettendo anche il presidente De Laurentiis: la tentazione di effettuare un’operazione come questa stuzzica un po’ tutti.