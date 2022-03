Questa stagione volge quasi al termine e le diverse squadre si iniziano ad organizzare sul mercato per la prossima estate; i direttori sportivi sono già al lavoro per cercare di portare a casa i tasselli giusti per rinforzare le loro squadre.

Ad esempio, il Napoli sta già lavorando per il mercato estivo e punta un profilo giovane che possa sostituire Faouzi Ghoulam; Mathias Olivera del Getafe. Ma per il terzino uruguagio del Getafe, bisogna fare attenzione alla concorrenza interna.

Come rivela Tuttosport, infatti, anche la Juventus potrebbe puntare su Olivera del Getafe per il prossimo anno e queste indiscrezioni trovano conferma nelle parole del presidente Angel Olivera di una settimana fa, che parlava del futuro del suo assistito in Italia ma non a Napoli.