Juan Jesus, Napoli pronto a confermare l’opzione di rinnovo per un altro anno. Le ultime

Già prima della partita contro il Verona si era parlato del futuro di Juan Jesus, arrivato a Napoli in estate e diventato una sorta di 12esimo uomo, risorsa fondamentale nella rosa di Luciano Spalletti. Il club lo aveva ingaggiato per una sola stagione con opzione per un ulteriore anno; opzione che, come riporta Calciomercato.com, sarà esercitata in quanto c’è la volontà di proseguire insieme da entrambe le parti, a conferma di quanto dichiarato dal suo agente. Dunque, si attende soltanto la conferma del rinnovo.