SSC Napoli, chi sale e chi scende! Il prezzo di mercato aggiornato degli azzurri: i dettagli

Dopo aver superato di gran lunga la prima metà del campionato, è tempo per la SSC Napoli per fare i primi bilanci sulla guida Spalletti. La posizione in classifica non si discute, i punti ottenuti dagli azzurri sono già oltre le aspettative e soprattutto oltre quelli fatti dal suo predecessore, Gennaro Gattuso.

Un altro dato rilevante, soprattutto in ottica plusvalenze, è la valorizzazione dei calciatori presenti in rosa. Su questo Spalletti ha fatto un lavoro eccezionale, come testimoniato dal noto portale TransferMarkt. Sono ben tre infatti i giocatori che hanno ampiamente beneficiato della cura del tecnico toscano. Tra questi c’è sicuramente Stanislav Lobotka che passa dal valore di 10 a 15 milioni di euro. Amir Rrahmani diventato ormai il titolare indiscusso della retroguardia partenopea, per lui un aumento del prezzo del cartellino di ben tre milioni arrivando così a 25. Ultimo ma non meno importante Juan Jesus! Il brasiliano, arrivato a parametro zero, è stato uno delle grandi rivelazioni del campionato. Nonostante sia in scadenza il prossimo giugno e non essendo più molto giovane, il suo valore adesso è di 4 milioni di euro.

Scendono invece i prezzi di Lozano, Demme e Meret dovuto allo scarso impiego. Così come accaduto anche per il cartellino di Insigne e Malcuit complice, in questo caso, la scadenza imminente dei due contratti il prossimo giugno.