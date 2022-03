Sky, Marchetti: “Napoli sconfitta contro il Milan sul piano atletico! Mercato? Vi dico la mia su Barak e Simeone”

Il noto giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, Luca Marchetti, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per dire la sua sul momento di forma del Napoli. Queste le sue parole: “Molti dei meriti vanno dati al Milan per la grande vittoria di domenica! Il ogni caso il Napoli non ha disputato la sua miglior partita. Dopo il recupero di Osimhen, la squadra di Spalletti è calata dal punto di vista atletico: le prestazioni di Insigne e Politano ne sono la prova.

Mercato? Alcuni parlano di un interessamento per Barak e Simeone da parte degli azzurri. Secondo me non c’è nulla di veramente concreto! Profili già maturi, nel pieno della carriera sono davvero complicati da acquistare“.