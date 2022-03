TMW – Non solo Inter! Napoli ed altre big monitorano Scamacca: i dettagli

Il noto portale TuttoMercatoWeb ha fatto il punto sulla situazione legata al futuro di Gianluca Scamacca! Sull’attaccante del Sassuolo, la squadra attualmente in pole position è l’Inter di Inzaghi. I possibili addii di Lautaro, Caicedo e Sanchez hanno fatto schizzare le quotazioni del giovane attaccante della nazionale. Su di lui però diversi top club di Serie A hanno messo gli occhi.

Tra questi c’è anche il Napoli. Anche se non ci sono stati veri e propri colloqui con la dirigenza emiliana, Gianluca Scamacca è proprio il prototipo di calciatore che piace a De Laurentiis. Buona conoscenza del campionato, italiano e molto giovane. Il Sassuolo però non accetterà meno di una cifra vicino ai 40 milioni di euro per cui, per affondare il colpo, servirà qualche eccellente cessione.