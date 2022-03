Il Mattino: in estate Ospina lascerà la porta del Napoli a Meret

Oggi Il Mattino ha scritto dell’addio a parametro zero di David Ospina alla fine della stagione, con Meret che prenderà il suo posto:

“Per questo sono tutti qui, come i moschettieri del re. Uniti da una promessa, da una voglia. Come quella di Ospina: nei piani attuali sa che dovrà lasciar il posto a Meret (poi, c’è tempo per cambiare tutto), gioca avendo tra le mani un contratto che termina tra quattro mesi e un interrogativo su quello che sarà. Ma, per certi versi, è il simbolo di questo Napoli. Quando le cose con Ancelotti andavano malissimo, lui rinunciava persino ad accompagnare i figli a scuola, per evitare di incrociare la delusione dei tifosi. Cosa che è tornato a fare con entusiasmo, ancor di più in questi giorni”.