Sky, Marchetti: “Il Napoli lavora al riscatto di Anguissa! Questa la strategia di ADL”

Il noto giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, Luca Marchetti, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per dire la sua sul mercato del Napoli e non solo. Queste le sue parole: “Il mercato del Napoli è ancora incerto, la prossima sarà una sessione molto complicata per gli azzurri. Molti terzini non rinnoveranno e ci sono ancora da risolvere diverse questioni per quanto riguarda l’attacco. Probabilmente ci sarà una rivoluzione in estate, in alternativa si seguirà un approccio più conservativo.

Anguissa? Nonostante la fantastica prima parte di stagione, il Napoli non ha ancora esercitato il diritto di riscatto per il centrocampista. ADL aspetta il suo rientro per valutare uno sconto sul costo del cartellino. Molto dipenderà anche dalla situazione a fine campionato del Fulham, squadra detentrice del cartellino del camerunense“.