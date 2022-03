Fabian, futuro in bilico tra Italia e Spagna. Ad oggi non si parla ancora di rinnovo. La situazione

Il Napoli ha qualche calciatore in scadenza nel 2023 e deve cercare in ogni modo di evitare un Insigne bis. Uno di quelli che hanno il termine di contratto per l’anno prossimo è Fabian Ruiz. ll centrocampista spagnolo, secondo quanto riporta Calciomercato.com, non ha mai nascosto il desiderio di voler tornare in Spagna, nonostante sia innamorato della città partenopea.

L’estate prossima, a quanto sembra, potrebbe scatenarsi una vera e propria asta per il match winner dell’Olimpico. Ancelotti lo vorrebbe al Real Madrid, ma c’è anche il forte interesse di Barcellona e Atletico. A gennaio c’è stato invece un tentativo del Newcastle, ma lo spagnolo non gradisce la destinazione inglese.

Al momento non c’è alcun discorso di rinnovo aperto, così come non ci sono stati incontri tra la dirigenza e l’entourage. Lo stipendio attuale è pari ad 1.5 milioni netti, che andrebbero quanto meno raddoppiato in caso di prolungamento.