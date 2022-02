Il Napoli, nel prossimo mercato, dovrà cercare di fare un po’ un restyling e dovrà cambiare pelle; molto dipenderà dagli obiettivi stagionali, in quanto in caso di Champions si potrebbe fare un mercato di livello, ma in caso di mancata conquista alla Coppa ci sarà un forte, fortissimo ridimensionato in ogni zona del campo.

Detto della possibilità che Koulibaly vada via, il Napoli sta sondando il mercato per trovare un altro centrale difensivo a condizioni economiche non troppo onerose: uno dei profili valutati è quello di Denayer, giocatore del Lione del 1995 in scadenza di contratto.

Ma, dato lo status di parametro zero, il giocatore è molto appetito e il Napoli dovrà battere la concorrenza interna di Juventus e Inter, ma anche la concorrenza esterna del Newcastle, club che sembra in vantaggio su tutti dato l’ingaggio maggiore offerto.

Fonte: RMC Sport.