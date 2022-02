Il Napoli è alla ricerca di un terzino sinistro per sopperire al probabile addio di Faouzi Ghoulam a giugno (scadenza di contratto). Secondo quanto riporta Calciomercato.com, il primo nome in lista è sempre quello di Mathias Oliveira, 24enne del Getafe, già sondato a gennaio e valutato per la prossima stagione.