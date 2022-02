La Fiorentina punta un obiettivo del Napoli: i dettagli

Secondo il quotidiano locale La Nazione, la Fiorentina ha puntato Marcos Senesi, difensore del Feyenoord. La squadra di Italiano cerca un difensore visto che Nikola Milenkovic è sempre più vicino alla cessione in estate, visto il contratto in scadenza nel 2023. Nelle stesse tempistiche terminerà anche il contratto del centrale argentino, già cercato da diverse squadre in Italia come Roma e Napoli. L’ingaggio è di solo 2 milioni annui e in estate partirà una vera e propria asta per questo giovane- ha solo 24 anni- e talentuoso giocatore.