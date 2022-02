Gazzetta: Zielinski nel mirino di Premier e Liga! Oggi vale almeno 60 milioni: la posizione del Napoli

Oggi La Gazzetta dello Sport ha scritto dell’interesse di alcuni club inglesi e spagnoli per Piotr Zielinski e del suo possibile futuro:

“Siamo lievitati almeno a 60 e per una serie di motivi: parliamo di un 27enne nel pieno della maturazione e con un contratto lungo che mette De Laurentiis nelle condizioni di poter decidere il prezzo. Da tempo in Premier ci sono diversi osservatori che lo seguono e anche in Spagna piace molto. Ma il Napoli non ha alcuna intenzione di cederlo e attorno a lui costruirà il futuro. Non è stata nemmeno concordata una clausola rescissoria e questo dà forza alla società, Spalletti è innamorato delle sue qualità”.