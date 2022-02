TMW – Abbasso del monte ingaggi e non solo! Napoli e Mertens, il punto sul rinnovo

La redazione di Tuttomercatoweb, ha fatto il punto sul possibile rinnovo di Mertens con il Napoli. L’abbassamento del monte ingaggi potrebbe rappresentare un ostacolo per il continuo dell’avventura del belga in maglia azzurra. La società partenopea avrebbe la possibilità di prolungare il contratto dell’attaccante, ma non è quello che accadrà.

Secondo la nota redazione infatti, il Napoli ha già preso contatti con il calciatore per un eventuale rinnovo a cifre più basse. Mertens infatti, che ha giurato amore eterno al capoluogo partenopeo, dovrebbe ridursi l’ingaggio del 30%. Per cui, anziché guadagnare 4,5 milioni di euro come il vecchio contratto, Mertens guadagnerebbe una cifra intorno ai tre milioni.

Le parti si riaggiorneranno nelle prossime settimane ma ancora non ci sono stati segni di un accordo imminente.