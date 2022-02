Sky, Marchetti: “Il Napoli lavora a pieno ritmo sui rinnovi! Fabian? Vi spiego”

Il noto giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, Luca Marchetti, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per dire la sua sulla questione rinnovi in casa Napoli. Queste le sue parole: “Dopo l’arrivo di Tuanzebe ed aver bloccato Oliver per giugno, adesso il Napoli lavora sodo per chiudere la questione rinnovi. Tra i tanti calciatori in scadenza, spicca la scadenza di contratto di uno degli uomini più in forma del momento: Fabian Ruiz.

Il Napoli deve rispettare il nuovo tetto ingaggi imposto da ADL ed inoltre dovrà fronteggiare le tante richieste che arriveranno dai top club europei. Se dipendesse solo ed esclusivamente dagli azzurri, Giuntoli farebbe firmare subito il rinnovo allo spagnolo. Purtroppo l’ultima scelta sarà proprio del centrocampista che potrebbe guardare altrove nel caso volesse un tipo di contratto più remunerativo e non solo“.