In giornata se n’è parlato e adesso arrivano conferme. Amin Younes, che sta per terminare il prestito all’Eintracht Francoforte, farà rientro a Napoli ma solamente per poco. Secondo Sportitalia, Il tedesco è infatti vicinissimo alla risoluzione contrattuale con il club azzurro per poi cercare una sistemazione all’estero (nelle ultime ore è emersa l’ipotesi di un futuro in Arabia Saudita).