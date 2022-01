Il Napoli, in questo mercato, oltre ad aver tamponato l’uscita di Manolas con l’arrivo di Tuanzebe, sta anche valutando diverse offerte per alcuni giocatori, dato che nessuno è incedibile, ma sta anche valutando alcuni profili.

In particolare, a centrocampo, gli azzurri valutano il profilo di Nandez, giocatore in uscita dal Cagliari, e questo è un nome che piace molto a Giuntoli e che potrebbe essere preso come sostituto di Fabian, al momento lontano dal rinnovo.

Ma, sul proprio sito, la Gazzetta dello Sport parla anche di un tentativo che il Napoli avrebbe fatto nelle scorse ore per Sensi, centrocampista in uscita dall’Inter, ma il giocatore ha preferito la Sampdoria, dove sa di poter essere un titolare indiscusso.

Fonte: GDS.