Sky – Il Napoli all’assalto di Tagliafico! Nuovo incontro in settimana: le ultime

Secondo quanto riportato dal noto giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, Manuele Baiocchini, il Napoli sarebbe pronto a dare l’assalto a Nicolas Tagliafico. Queste le sue parole: “Nonostante la difficoltà a trattare con un club come l’Ajax, il Napoli non molla la presa e punta con tutte le sue forze il terzino argentino. Tagliafico accetterebbe di buon grado il trasferimento in azzurro ed è per questo che i partenopei non mollano l’osso.

Dopo la richiesta di 8 milioni di euro la scorsa estate, adesso basterebbe un’offerta anche più bassa per accaparrarsi il cartellino del calciatore. Il Napoli però vuole trattare un prestito con diritto di riscatto, non la scelta preferita dai ‘lancieri’, ma le parti si aggiorneranno nuovamente a metà settimana“.