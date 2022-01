Rai, Venerato: “Mandava si allontana, il Napoli pensa ancora al sostituto di Insigne”

Il noto giornalista ed esperto di mercato, Ciro Venerato, ai microfoni di Rai Sport ha fatto il punto sulla sessione di mercato invernale del Napoli. Queste le sue parole: “Il Napoli continua a pensare al sostituto di Insigne. Vi avevamo già parlato ed adesso possiamo confermarvi, gli azzurri puntano forte su Julian Alvarez del River Plate. Al momento sembra il preferito di ADL per sostituire il capitano del Napoli, la cifra però è molto importante: ben 25 milioni di euro. Gli azzurri dovranno cedere un big in estate per poter affondare il colpo per il gioiellino del River Plate.

Mandava invece si allontana sempre più! Adesso ci sarebbe un interessamento dell’Atletico Madrid, destinazione che alletta e non poco il terzino sinistro del Lille“.