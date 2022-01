Dalla Spagna – Napoli pronto a versare la clausola rescissoria di Julian Alvarez: le ultime

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano sportivo spagnolo AS, il Napoli sarebbe pronto a bruciare la concorrenza per Julian Alvarez. Il gioiellino, ormai stella del River Plate, è stato accostato molto ai partenopei nelle ultime settimane.

L’addio di Insigne ha fatto in modo che il Napoli si attivasse subito sul mercato, alla ricerca del sostituto ideale. Sostituire l’attuale capitano partenopeo però non sarà facile. Un calciatore di livello assoluto ha un cartellino piuttosto costoso!

Secondo il quotidiano però, gli azzurri sarebbero pronti a pagare la clausola da 25 milioni di euro per il 21enne argentino. In questo modo, il Napoli, brucerebbe in partenza la concorrenza di top club come Barcellona e Atletico Madrid!