Arrivano conferme per quanto riguarda l’interesse del Napoli per Nicolas Tagliafico, terzino dell’Ajax. L’argentino è attratto dalla possibilità di giocare in Serie A, ma l’operazione non è semplice. Nonostante il contratto in scadenza nel 2023 e la titolarità persa, il giocatore resta una pedina importante per l’allenatore dei lancieri, Ten Hag, e ha già avuto altre richieste da Spagna ed Inghilterra.