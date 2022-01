Sky, Marchetti: “Alvarez? Nulla di concreto! Il Napoli pensa ancora al terzino, vi spiego”

Il noto giornalista ed esperto di mercato, Luca Marchetti, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per dire la sua sulle ultime trattative del Napoli. Queste le sue parole: “Con la partenza di Insigne, il Napoli si muoverà sicuramente per sostituirlo quanto prima. Alvarez è un ragazzo molto giovane e di belle speranze, adesso ha gli occhi di tanti club europei addosso. Da quanto ne so non c’è nulla di concreto, l’interesse degli azzurri pare essere più mediatico.

In ogni caso l’emergenza più grande per Spalletti rappresentava la difesa. L’arrivo di Tuanzebe ha migliorato molto la situazione ma si potrebbe ancora fare qualcosa. Se ADL dovesse fare uno sforzo economico, punterà sul terzino. Nel mirino del Napoli c’è sempre Olivera del Getafe ma la pista, rispetto all’estate, sembra essersi raffreddata al momento”.