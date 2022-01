Il Napoli potrebbe non aver terminato qui il mercato di gennaio: infatti, gli azzurri vogliono puntellare la rosa e vogliono difendere a tutti i costi il piazzamento della Champions League.

In particolare, gli azzurri pensano a Olivera del Getafe, profilo già valutato in estate, e gli azzurri valutano il possibile acquisto in prestito a gennaio con il diritto di riscatto; la squadra spagnola, invece, chiede quantomeno un obbligo di riscatto.

Al momento quest’operazione è solo un’idea, che si può concretizzare solo se il ds Giuntoli riuscirà a convincere ADL a compiere quest’investimento già a gennaio.

Fonte: Sky Sport.