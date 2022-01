Dopo l’arrivo di Axel Tuanzebe, sembra che il Napoli si stia guardando intorno anche per un terzino sinistro. Come confermato da Calciomercato.com, il club starebbe pensando a Mathias Oliveira, uruguaiano del Getafe, sul quale gli azzurri avevano già messo gli occhi non molto tempo fa. La dirigenza partenopea sarebbe propensa per un’operazione in prestito con diritto di riscatto, ma si attendono sviluppi per capire se ci sarà realmente la volontà di investire in quel ruolo.