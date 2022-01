GdS – Dopo Tuanzebe il Napoli mette il mercato in stand-by: la situazione

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, dopo la vittoria del Napoli contro la Sampdoria, fa il punto sul mercato degli azzurri. L’addio di Insigne apre le porte a diverse trattative per sostituirlo ma , al momento, ADL prende tempo. Dopo l’arrivo di Tuanzebe infatti sembra meno impellente il bisogno di trovare un terzino sinistro per la seconda parte di stagione. Due match dal primo minuto per Ghoulam, anche con buoni risultati, hanno fatto tirare un sospiro di sollievo a Luciano Spalletti. Se le cose dovessero mettersi male infatti, il tecnico toscano potrà contare anche su Juan Jesus che più volte, nel corso della stagione, ha occupato la fascia sinistra.

Resta comunque nel mirino la situazione legata a Reinildo Mandava del Lille. Il calciatore non ha ancora trovato l’intesa per il rinnovo con il club francese ed il Napoli attende gli sviluppi della vicenda. Nel caso ce ne fosse bisogno, ADL sarebbe pronto ad affondare il colpo per portare il terzino all’ombra del Vesuvio.