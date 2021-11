Dries Mertens ha fatto sapere di recente di trovarsi molto bene a Napoli e di voler escludere, al momento, l’opzione di un ritorno in Belgio prima di ritirarsi. Il belga, però, ha il contratto in scadenza a fine stagione (e non è l’unico). Come confermato da Sky Sport, la società partenopea ha un’opzione per il rinnovo automatico di un altro anno; quindi, nel caso questa venisse esercitata, la scadenza sarà posticipata al 2023 dopo il rinnovo iniziale fino al 2022 firmato poco più di un anno fa.