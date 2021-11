TMW – Non solo Napoli, anche due top club inglesi fanno sul serio per Bremer: le ultime

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il difensore del Torino, Gleison Bremer, sarebbe nel mirino dei migliori club europei. Lo stesso club granata gli ha proposto il rinnovo del contratto ma il centrale brasiliano, come ha sempre affermato, sogna la Champions League. Oltre al Napoli infatti anche due club di Premier League si sono fatti avanti per il calciatore.

Liverpool ma soprattutto Tottenham sarebbero estremamente interessati al difensore. In particolar modo la compagine londinese, dopo l’approdo di Antonio Conte, cerca almeno due interpreti che sappiano come comportarsi in una difesa a tre. Sia nella stagione scorsa che in questa con Juric, Bremer ha dimostrato di saperci fare eccome. Dunque occhio agli “spurs” che potrebbero aprire le porte di un nuovo futuro in Premier League all’attuale centrale granata.