Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport , il ds azzurro, Cristiano Giuntoli, ha puntato Reinildo Mandava del Lille, in scadenza a giugno 2022 con il club francese. Giuntoli starebbe elaborando una strategia per portare il terzino a Napoli già a gennaio per rinforzare la rosa di Spalletti. Il direttore sportivo avrebbe intenzione di offrire a Mandava un contratto di quattro anni