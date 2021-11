Cm.com – Situazione Fabian Ruiz: rinnovo non scontato e forte interesse dalla Spagna

Dopo la notizia che vede il Napoli costretto a pagare al Betis una cifra aggiuntiva per Fabian Ruiz, tornano a circolare indiscrezioni sul futuro dello spagnolo. La scorsa estate l’Atletico Madrid si era detto interessato; adesso invece è il Real di Carlo Ancelotti a voler fare sul serio per regalare al tecnico italiano il centrocampista da lui già allenato ai tempi di Napoli. I blancos stanno iniziando a parlare con l’entourage del giocatore per capire la fattibilità dell’operazione. Il Napoli potrebbe chiedere intorno ai 50 milioni di euro ma non è facile perchè il contratto scade nel 2023, e la situazione legata al rinnovo attualmente è ferma. Non ci sono stati nè passi avanti nè passi indietro, ma la sensazione è che più si va avanti, più cresce il pessimismo. Terminata questa stagione, senza dubbio i discorsi intorno al numero 8 azzurro si faranno più intensi…e intanto il Real Madrid resta alla porta.

Fonte: Calciomercato.com.