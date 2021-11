UFFICIALE – Esonerato Espirito Santo, ora il Tottenham è ad un passo da Conte: le ultime

Dopo la clamorosa sconfitta per tre a zero in casa con il Manchester United di Cristiano Ronaldo, il Tottenham ha esonerato l’allenatore Nuno Espirito Santo. Solo un ottimo mese di settembre poi tanti deludenti risultati che hanno portato il presidente Levy a prendere questa decisione.

Adesso per provare a risanare le sorti della squadra londinese, Fabio Paratici pensa ad Antonio Conte! L’ex Inter, ora inviato Sky, ha già avuto diversi colloqui con la dirigenza degli “spurs“. Mancherebbe solo gli ultimi dettagli per il ritorno dell’allenatore italiano nella capitale inglese. A riportarlo è Sky Sport.