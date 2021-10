Llorente, c’è l’accordo con una squadra per l’ex Napoli

Fernando Llorente ex Napoli e non solo, ha finalmente trovato l’accordo con il suo nuovo club: si tratta dell’Eibar, squadra di seconda divisione spagnola. Ce lo fa sapere Gianluca Di Marzio, attraverso il suo sito ufficiale:

“Aveva giocato all’Udinese nella seconda parte della stagione 2020-2021, dopo essere passato anche da Napoli, alla corte di Carlo Ancelotti. Ora, per Fernando Llorente, si delinea una nuova avventura. L’attaccante spagnolo, infatti, dopo essere rimasto libero dopo la scadenza del contratto in Friuli, ha raggiunto un pre-accordo fino al termine della stagione con l’Eibar, squadra di seconda divisione spagnola”.

Inoltre, il giornalista dell’emittente satellitare, ha aggiunto: “Per Llorente ora, come comunicato ufficialmente dal club, è tempo dei test medici, che potranno convalidare il trasferimento dell’attaccante. Si tratterebbe di un ritorno nei Paesi Baschi per Fernando Llorente, che prima di trasferirsi alla Juventus nel 2013, era stato bomber dell’Athletic Bilbao fin dalle giovanili”. Llorente, dunque, dopo le annate travagliate in Italia, è pronto a mostrare le sue qualità nella squadra spagnola dell’Eibar.