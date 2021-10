Secondo quanto riferito da Sky Sport, quest’oggi l’agente di Insigne Vincenzo Pisacane ha fatto visita alla sede dell’Inter. Il motivo, però, non era legato in nessun modo al futuro del capitano partenopeo. Pisacane è infatti il procuratore anche di Danilo D’Ambrosio, anche lui in scadenza di contratto al termine della stagione e al centro dei discorsi avuti dall’agente con la dirigenza nerazzurra in data odierna.